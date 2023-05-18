FOX Yayın Akışı
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Bugün Fox kanalında yayınlanacak programların listesi
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Gülcemal
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:00 Gülcemal
18:00 Kapımdaki Dedektif
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:30 Adım Farah
Kaynak: InterSinema.com / Güncel