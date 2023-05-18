Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Gülcemal

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:00 Gülcemal

18:00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:30 Adım Farah