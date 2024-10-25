Osayi-Samuel'den "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna beklenmedik cevap

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Manchester United maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi.

"BANA BAĞLI DEĞİL"

Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme görüşmlerini sürdüren Nijeryalı futbolcu, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Osayi-Samuel, Manchester United maçı sonrası "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" diyerek yanıt verdi.

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla beğeni alan Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta 1 asist kaydetti.