Osayi-Samuel'den "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna beklenmedik cevap
Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan ve oyundan çıkan Bright Osayi-Samuel, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına dair soruya "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" şeklinde yanıt verdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Manchester United maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi.
"BANA BAĞLI DEĞİL"
Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme görüşmlerini sürdüren Nijeryalı futbolcu, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Osayi-Samuel, Manchester United maçı sonrası "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" diyerek yanıt verdi.
Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla beğeni alan Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta 1 asist kaydetti.