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Osayi-Samuel'den "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna beklenmedik cevap

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Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan ve oyundan çıkan Bright Osayi-Samuel, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına dair soruya "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" şeklinde yanıt verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Manchester United maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya cevap verdi.

"BANA BAĞLI DEĞİL"

Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenileme görüşmlerini sürdüren Nijeryalı futbolcu, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Osayi-Samuel, Manchester United maçı sonrası "Gelecek sezon burada mısın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Bana bağlı değil" diyerek yanıt verdi.

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla beğeni alan Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta 1 asist kaydetti.

Osayi-Samuel'den
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester United Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Arif İnanç:

10 derecelik acıdan kaleye vurmak yerine pas çıkartsaydınız, ne maç öyle okur du ne o gol yenirdi ne de sakatlanirdiniz. Bencillik diz boyu herkesde Fenebahçe ' de.

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