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26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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26-27 Ekim tarihlerinde Antalya'da beklenen hava durumu açıklandı. Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak merak edenler için günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini yayınlandı.

26-27 Ekim tarihlerinde Antalya'da hava durumuna ilişkin güncel tahminler paylaşıldı. Antalya'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı, hafta sonu planları yapacak vatandaşlar için merak konusu oluyor. Vatandaşlar, hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, 26-27 Ekim Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu genel olarak açık ve az bulutlu bir şekilde geçmesi bekleniyor. Ancak iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde puslu hava koşullarının hakim olacağı, öğleden sonra ise yer yer parçalı bulutluluğun görüleceği tahmin ediliyor. Bu değişim, özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkanların dikkatli olmasını gerektirebilir.

Kuzey ve batı yönlerinden hafif bir esinti ile başlayacak olan rüzgarın, öğleden sonra güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu rüzgar, hava sıcaklığını biraz daha serinletebilir ve gün boyunca ferah bir atmosfer sağlayabilir.

26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Soğuk Haber Antalya Yaşam Dünya

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