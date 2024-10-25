Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!

Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. NOW yayın akışında bu akşam Gizli Bahçe dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. NOW yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

GİZLİ BAHÇE DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

NOW ekranlarında yayınlanan Gizli Bahçe dizisi bu akşam 3. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Gizli Bahçe dizisi her Salı saat 20:00'da NOW'de yayınlanıyor.

GİZLİ BAHÇE DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Nazlı velayet davası ve maddi sorunlar nedeniyle iyice köşeye sıkışmış durumdadır. Memo'nun babaannesi Cavidan'ın devreye girmesi işleri iyice zorlaştırır. Demir bir yandan gizli kimliğiyle Nazlı ve Memo'yla vakit geçirmeye devam ederken bir yandan da velayet davasını hızlandırır. Nazlı, Demir'in avukatıyla pazarlığa oturduğunda hiçbirşeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.

25 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Gizli Bahçe

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Gizli Bahçe

23.30 Orta Sayfa