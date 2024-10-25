Kuzey Marmara Otoyolu'nun çevresine yeni kavşaklar inşa edilecek

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kamulaştırma kararı alınan alanlar İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde bulunuyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Habibler'den başlayan, Fenertepe ve Başakşehir çıkışlarını etkileyen, Ispartakule çıkışı ile yoğun konut stoku olan bir bölgeden devam eden, nispeten Hadımköy çıkışı ile de o noktadaki sanayi, lojistik gibi alanlara etki eden önemli bir alternatif güzergah olacak.

BÖLGEDEKİ FİYATLARI ARTIRIR MI?

Bölgede ulaşımın kolaylaşması arsa, arazi ve ev fiyatlarının önünü açabilir. Ancak uzmanlar, imar durumu kesinleşmiş, bağımsız, kamulaştırma bölgeleri haricindeki arazilere yatırım yapılabileceğini belirtiyor.

"PROJE İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNUNU AZALTACAK"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Önemli ve Global Projeler başlığa altın yaptığı açıklamada söz konusu projenin İstanbul'un trafik sorununu azaltacağına vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Proje ile; Halkalı, Başakşehir, Kayaşehir, Kayabaşı ve Bahçeşehir yerleşimlerinin ulaşım problemlerinin çözülmesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ulaşımın rahatlatılması, Kanal İstanbul Projesi gerçekleştirildikten sonra geçişin batısında kalacak yerleşim yerlerine ulaşım imkânı sağlanması, ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul'da trafik yoğunluğunun azaltılması, can ve mal güvenliği ile seyahat konforunun artırılması, akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.?