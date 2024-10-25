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Kuzey Marmara Otoyolu'nun çevresine yeni kavşaklar inşa edilecek

Kuzey Marmara Otoyolu'nun çevresine yeni kavşaklar inşa edilecek
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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yer alan bazı bölgeler için acil kamulaştırma kararı alındı. Söz konusu bölgeler İstanbul'un birçok ilçesini kapsıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, projenin İstanbul'un trafik sorununu azaltacağını belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi'nin Nakkaş-Başakşehir kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kamulaştırma kararı alınan alanlar İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde bulunuyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Habibler'den başlayan, Fenertepe ve Başakşehir çıkışlarını etkileyen, Ispartakule çıkışı ile yoğun konut stoku olan bir bölgeden devam eden, nispeten Hadımköy çıkışı ile de o noktadaki sanayi, lojistik gibi alanlara etki eden önemli bir alternatif güzergah olacak.

O bölgede arsası olanlar yaşadı!

BÖLGEDEKİ FİYATLARI ARTIRIR MI?

Bölgede ulaşımın kolaylaşması arsa, arazi ve ev fiyatlarının önünü açabilir. Ancak uzmanlar, imar durumu kesinleşmiş, bağımsız, kamulaştırma bölgeleri haricindeki arazilere yatırım yapılabileceğini belirtiyor.

"PROJE İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNUNU AZALTACAK"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Önemli ve Global Projeler başlığa altın yaptığı açıklamada söz konusu projenin İstanbul'un trafik sorununu azaltacağına vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Proje ile; Halkalı, Başakşehir, Kayaşehir, Kayabaşı ve Bahçeşehir yerleşimlerinin ulaşım problemlerinin çözülmesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ulaşımın rahatlatılması, Kanal İstanbul Projesi gerçekleştirildikten sonra geçişin batısında kalacak yerleşim yerlerine ulaşım imkânı sağlanması, ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul'da trafik yoğunluğunun azaltılması, can ve mal güvenliği ile seyahat konforunun artırılması, akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.?

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul Marmara Ekonomi trafik Finans Emlak

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Yorumlar (5)

Akay Köşdere:

kesinlikle yapılmaması kanaatindeyim O yollara giriş çıkış noktaları verildiği anda o çevredeki yerleşim yerleri göç alma ile büyür ve oradaki son kalan Kuzey ormanları da hiç olur aynı senaryoyu yıllar önce TEM'de yaşadık TEM Kuzey ormanlarının devamıydı şu anda Kuzey ormanları eskiden İstanbul yarımadasının üçte ikisine kadar uzanırken üçte birinde kaldı bu kavşaklarda yapıldığı anda Şile ile İstanbul tamamen birleşme noktasına gelecek geçmişteki yapılmış ve yaşanmış olanlar bize ders olmalı ama tarih maalesef ahmaklara sadece tekavürdan ibarettir

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Tamer Çakır:

önceden kapılmıştır bilinen bir şey hayata geçiyordur yatırım yapacakların parası ve bilgisi olanların faydalandığı bir durum

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Emrah Tekin:

Karayolları neden İzmir’e böyle bir şey düşünmüyor İzmir’in trafiği rezil durumda

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zebil animation:

bu alanlar istanbulun barajlarını besleyen su rezerv alanları bu kıt beyinli fikir acilen iptal edilmeli

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sade vatandaş:

yorumu onlar mahkemeye verirler diyemi sildiniz kişisel görüşlerimi yazmıştım hakaret küfür içermiyordu 27 mayıs ihtilalını12 eylülü mumla aratıyorlar

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