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Firari hükümlü Pınarhisar'da yakalandı

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Güvenlik Suç Güncel Haberler

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