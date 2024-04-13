Firari hükümlü Pınarhisar'da yakalandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.