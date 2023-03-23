Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Kabul Edildi

Finlandiya'nın, Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda, kabul edildi. Komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, “Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi” dedi.

Finlandiya'nın, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, kabul edildi. Komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, " Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bugün Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi görüşüldü. Toplantıya Adalet, Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı temsilcileri de katıldı.

"FİNLANDİYA İSTEK VE TALEPLERİMİZE DUYARLI OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, komisyonda, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi konusunda komisyon üyelerine bilgi verdi. Akçapar, şöyle konuştu:

"Terör örgütü sembolü taşınan ve propagandası yapılan gösterilere Finlandiya polisi müdahale etti, provokatör eylemlere karşı tedbirler aldılar. Dışişleri bakanlıkları arasında terörle mücadele istişareleri düzenledik. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Finlandiya mevzuatına göre suç teşkil ediyor ve bu tür gösterilere Finlandiya'da izin verilmedi. Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi. Savunma sanayisi alanındaki kısıtlamaları kaldırdı, savunma sanayi şirketlerimiz bugün Finlandiyalı şirketlerle yakın iş birliği içindeler."

Görüşmelerin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun Teklifi'nin gerekçesinde yer alan ifadeler şöyle:

"Finlandiya, Katılım Protokolünün onaylanmasına dair Kanunu 1 Mart 2023 tarihinde Parlamentosunda onaylamıştır. Üçlü Muhtırayla, Finlandiya ve İsveç'in bu belgedeki taahhütlerini somut olarak uygulamalarının takibi ve ilerlemenin gözden geçirilmesi amacıyla Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığından yetkililerimizden müteşekkil heyet üyelerimizin toplantılarına katıldığı Daimi Ortak Mekanizma, 26 Ağustos 2022'de Finlandiya'da, 24-25 Kasım 2022'de İsveç'te ve son olarak 9 Mart 2023'de Brüksel'de olmak üzere üç defa toplanmıştır.

Gelinen aşamada, Üçlü Muhtırada kayıtlı taahhütler, Finlandiya'yla ikili ilişkilerimiz bu ülkenin NATO'yla mevcut ortaklık ilişkisi ve birlikte çalışılabilirliği bakımından erişilen seviye dikkate alındığında, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin Türkiye'ninki dahil Avrupa Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına ilişkin Protokolün onaylanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."