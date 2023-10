Finike Belediyesi, 'Yalnız Değilsin Projesi' ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor

Finike Belediyesi, 'Yalnız Değilsin Projesi' çerçevesinde temel ihtiyaç ve sağlık hizmetlerine erişmekte zorluk çeken vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Finike Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 'Köy Meydanı Projesi' bünyesinde, evde sağlık, bakım hizmeti ve gıda desteğinde bulunulmaya devam ediliyor. Köy ziyaretleriyle, sorunları çözmek için harekete geçen belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, anında hizmet veriyor. Yatağa bağlı hastaları evlerinde tıraş eden ekipler aynı zamanda hasta vatandaşların evde bakım hizmetlerini de yürütüyor. İlçenin her alanına hizmetlerini ulaştıran Finike Belediyesi, vatandaşlarına konusunda uzman sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, hemşire ve berber gönderiyor.

"Vatandaşımızın yüzündeki gülümseme bizi mutlu ediyor"

Projenin sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüldüğünü belirten Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Finike'nin bir ucundan bir ucuna her vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışıyla sağlıktan kişisel temizliğe, gıda yardımından diyet hizmetlerine kadar maddi ve manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Projemizin adı, 'Yalnız Değilsin'. Finike'deki hiçbir vatandaşımız yalnız değil. Finike Belediyesi olarak her vatandaşımıza dokunmayı, ihtiyaçlarını karşılamayı, mutlu ve huzurlu bir Finike oluşturmayı hedefliyor bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız Finike'nin tüm köylerinde ve mahallelerinde aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın gıda, giyecek, yakacak, tekerlekli sandalye, sağlık hizmetleri gibi her ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bir vatandaşımızın yüzünde oluşturduğumuz bir anlık gülümseme ekiplerimizin ve benim mutluluğumu artırıyor"ifadelerine yer verdi. - ANTALYA