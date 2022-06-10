Fındık dallarını 30 yıldır sepete dönüştürüyor - Haberler

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Fındık dallarını 30 yıldır sepete dönüştürüyor

AA - Fikret Bıyık - Güncel
Fındık dallarını 30 yıldır sepete dönüştürüyor

Giresun'un Espiye ilçesinde 30 yıldır fındık dallarından sepet ören Ahmet Yahşi, zanaatini gelecek nesillere aktarıyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde 30 yıldır fındık dallarından sepet ören Ahmet Yahşi, zanaatini gelecek nesillere aktarıyor.

Dededen kalma mesleğini günümüzde sürdüren Yahşi, Espiye Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta usta öğreticilik de yapıyor. Yahşi'nin ördüğü sepetler, yıl sonu etkinliğinde sergilendi.

Yahşi, günümüzde çok da yaygın olmayan sepetçilik mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Mesleği yaşatmak adına usta öğreticilik yaptığını ifade eden Yahşi, "Bu mesleği ben bir gelenek olarak yaşatmaya çalışıyorum. Kursiyerler aracılığıyla şimdiye kadar birçok kişiye öğretme imkanım oldu. Bu da beni çok mutlu ediyor. İstiyorum ki bu meslek de birçok meslek gibi zamana karşı yok olmasın." dedi.

Yahşi, ilçenin birçok köyünden sipariş aldığını dile getirerek, sepetleri 100 ile 150 lira arasında sattığını aktardı.

Ahmet Yahşi'yi tebrik eden Kaymakamı Taner Tengir ise zanaatkarların kolay yetişmediğini vurgulayarak, "Bir sürü emek, zaman ve tecrübe gerekiyor. O nedenle bu kişilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

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