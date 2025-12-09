Gazze ateşkes görüşmelerinde rol alan Bahbah: "Kalıcı barış için Filistinlilerin kabul edeceği bir yol şart"

Gazze ateşkes görüşmelerinde ABD ve Hamas arasındaki temaslarda gayriresmi olarak rol alan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Gazze'de kalıcı barışın ancak Filistinlilerin kabul edeceği orta bir yol bulunmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forum kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bahbah, sahada yeni bir savaş beklemediğini ancak ateşkes müzakerelerinin kırılgan bir aşamaya girdiğini vurguladı.

Bahbah, "Gazze halkı artık savaş istemiyor, çok yoruldular, yaşamak istiyorlar. Ancak müzakereler çok kritik bir noktada. Gazze'de kalıcı barış için Filistinlilerin kabul edeceği bir orta yol şart." dedi.

-"Barış için kritik başlıklar halen çözülmedi"

Gazze ateşkes mutabakatının bazı temel unsurlarında halen uzlaşı sağlanamadığını ifade eden Bahbah, Gazze Barış Kurulu, Gazze'nin yönetimini üstlenecek Filistin Teknik Komitesi ve Uluslararası İstikrar Gücü gibi hassas konuların yıl sonuna kadar netleşmesini beklediğini söyleyerek, özellikle Uluslararası İstikrar Gücünde Türkiye'nin rolünün belirleyici olduğunu söyledi.

- "Türkiye olmadan birçok ülke Gazze'ye girmek istemiyor"

Türkiye'nin Gazze'de görev yapacak Uluslararası barış gücüne katılımının kilit olduğunu belirten Bahbah, "Birçok ülke Türkiye olmadan Gazze'ye gitmeye istekli değil. Kritik unsur Türkiye'nin varlığı." ifadelerini kullandı.

Bahbah, konunun ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 29 Aralık'ta ABD'de diye açıklanan görüşmelerinde gündeme gelmesini beklediğini kaydetti.

-"İsrail anlaşmanın birçok maddesine uymuyor"

İş adamı Bahbah, İsrail'in ateşkes anlaşmasının temel hükümlerini ihlal ettiğini de hatırlattı.

"Başkan Trump, adının üzerinde olduğu sürecin başarısız olmasını istemiyor. Fakat İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesine göz yumuyor gibi görünüyor." ifadesini kullanan Bahbah, ihlallerin ilk günden bu yana neredeyse günlük olarak yaşandığının altını çizdi.

Bahbah'a göre İsrail ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında yer alan; Refah Sınır Kapısı'nı iki yönlü açmak, Gazze'ye gerekli miktarda gıda girişine izin vermek ve ağır ekipman ile insani yardım malzemelerinin girişini sağlamak gibi taahhütlerini yerine getirmedi.

İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya, sivilleri öldürmeye ve yaralamaya devam ettiğine işaret eden Bahbah, Washington'ın müdahalesi olmadan bu ihlallerin süreceğini ifade etti.

Bahbah, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişiyle birlikte İsrail'in saldırılarının sona erebileceğinin altını çizerek, "Yabancı askerler Gazze'ye girdiğinde İsrail'in saldırması çok zor olacak. Çünkü yanlışlıkla bile bir askerin zarar görmesi uluslararası krize yol açar." ifadelerini kullandı.

-"Silahsızlanma çok zor"

Gazze'deki Hamas'ın silahlı unsurlarının silahsızlanmasının her iki tarafın en uzak durduğu konu olduğunu söyleyen Bahbah, "İsrail'e göre silahsızlanma; Hamas'ın tüm silahlarının toplanması, tünellerin imhası ve silah üretiminin durdurulmasını içeriyor. Hamas ise konunun ancak müzakereyle ele alınabileceğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Bahbah, "Hamas, 'Bizi tehdit etmeyin. Silahsızlanma konuşulacaksa müzakere masasında konuşulur' diyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın öne sürdüğü koşulları şöyle sıralayan Bahbah, "İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması, Filistin devletine giden siyasi bir yol haritası." diye konuştu.

Bahbah, tarafların taleplerinin birbirlerine zıt olduğunu ancak Filistinlilerin kabul edeceği bir orta yol bulunması gerektiğini vurgulayarak, "İsrail her şeyi istediği gibi olsun istiyor ama bu mümkün değil." dedi.

Bütün zorluklara rağmen sürecin devam edeceğini söyleyen Bahbah, "Barış süreci çökmeyecek. Başkan Trump kararlı. Bence birkaç hafta içinde önemli gelişmeler olur." sözlerini kullandı.

-"Türkiye'nin rolü; Filistinliler destekliyor, İsrail karşı çıkıyor"

Bahbah, Filistin tarafının Türkiye'nin istikrar gücünde yer almasını güçlü şekilde desteklediğini söyleyerek, "Türkiye'nin katılımı Filistinliler için hayati öneme sahip, bence Başkan Trump da Türkiye'nin dahil olmasını istiyor" dedi.

Ancak İsrail'in buna karşı çıktığını belirten Bahbah, son sözün Washington'ın uygulayacağı baskı düzeyine bağlı olacağını söyledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.