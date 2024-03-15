Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Muhammed Mustafa'yı başbakan olarak atadı

ÇEKİM TARİHİ: 14 Mart 2024

1. ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Xinhua'nın Ramallah muhabiri

2. Görevlendirmenin yapıldığı mekandan çeşitli görüntüleri

3. Gazze'den çeşitli görüntüler

ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Xinhua'nın Ramallah muhabiri:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Perşembe günü Filistin hükümetini kurmak üzere Muhammed Mustafa'yı başbakan olarak atadı. Mustafa, Filistin'deki büyük Filistin şirketlerini ve son dönemde devlete ait Filistin Yatırım Fonu'nu yöneten önde gelen bir ekonomist. Yeni başbakan, şu an enkaza dönmüş olan Gazze'deki insani krize ek olarak Batı Şeria'da gergin seyreden siyasi durum gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya.

Mustafa, önceki Başbakan Muhammed Iştiyye'nin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'teki gelişmeler gibi zorlu şartlar karşısında iki haftadan fazla bir süre önce istifa etmesinin ardından Filistin hükümetinin başına geldi.

Mustafa'nın atanması, ayrıca Abbas'a yönelik Filistin yönetimini reform etmesi ve Gazze çatışmasının ardından gelecekte Filistin devletinin yönetebilecek bir siyasi çerçevenin kurulmasını başlatması için artan baskılarla aynı döneme denk geldi.

İsmini açıklamak istemeyen Filistinli bir kaynak, Mustafa'nın uzmanlardan oluşacak bir teknokrat hükümeti kurmak için çalışacağını ve görevlerden birinin çatışma sonrasında Gazze'nin yeniden imarı olacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor.

(XHTV)