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Filistin Destekçileri IIASA'yı Protesto Etti

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Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki Laxenburg kasabasında bulunan Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsünün (IIASA) İsrailli akademisyenlerle işbirliğinin artırılması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren bir grup Filistin destekçisi, enstitünün girişine kırmızı boya dökerek protesto eylemi yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarındaki Laxenburg kasabasında bulunan Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsünün (IIASA) İsrailli akademisyenlerle işbirliğinin artırılması yönündeki açıklamalarına tepki gösteren bir grup Filistin destekçisi, enstitünün girişine kırmızı boya dökerek protesto eylemi yaptı.

Büyük çoğunluğu Yahudi aktivistlerden oluşan "Not Our Name" isimli Filistin destekçisi grup, IIASA'nın önünde "Hemen ateşkes" yazılı pankart açarak, binanın girişine Gazze'de hayatını kaybeden 35 binin üzerindeki Filistinliyi temsilen kırmızı boya döktü.

Grubun hazırladığı basın bildirisini okuyan Yahudi aktivist Dalia Sarig-Fellner, Gazze'de 7 ayı aşkın devam eden insani drama dikkati çekerek, IIASA yetkililerinin Gazze'de yaşananlara değinmeden, İsrailli akademisyenlerle işbirliğinin artırılması yönünde dün bir açıklama yaptıklarını, bu enstitünün Tel Aviv Üniversitesi ile yakın ilişki içerisinde olduğuna dikkati çekti.

Sarig-Fellner, Tel Aviv Üniversitesinin İsrail ordusunda kullanılan birçok projede belirleyici bir rol oynadığına işaret ederek, "Enstitü yönetimine, İsrailli akademisyenlerle her türlü işbirliğinin sonlandırılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Uluslararası hukukun uygulanabilmesi için boykot ve yaptırımların yasal yöntemler olduğunu belirten Sarig-Fellner, Gazze'de ateşkesin sağlanabilmesi için İsrail'e yönelik baskıların artırılması gerektiğini ifade etti.

"IIASA, soykırıma suç ortağı olduğunu saklayamazsın" sloganı atan aktivistler, polisin müdahalesiyle gösteriyi sonlandırdı. Göstericilerden biri gözaltına alındı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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