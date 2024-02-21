Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı: Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil etmeye odaklanıyoruz

Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam, bugünlerde Gazze Şeridi'nin yönetimi ve tüm Filistin için teknokratlar hükümetinden söz edildiğini belirterek, "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek siyasi denkleme odaklanıyoruz." dedi.

Fetih yetkilisi Saydam, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Bire kentinde bulunan ofisinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fetih Hareketinin Filistinliler arasında uyum sağlanmasına odaklandığını ifade eden Saydam, "Hamas'ın da uluslararası hukukla uyumlu uzlaşı ve vizyon doğrultusundaki Filistin siyasi denkleminde olması gerekiyor." diye konuştu.

"(Refah kenti) Filistin halkı için ya zafer ya da mağlubiyet olacak"

Filistin ulusal mücadelesinin son durağı olan Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Refah kentine odaklandıklarını vurgulayan Saydam, şunları kaydetti:

"Filistin halkı için ya zafer ya da mağlubiyet olacak. Beklenen zafer de saldırılar karşısında tehcirin engellenmesi, akan kanın durması ve saldırılara son verilmesidir. Özellikle de benzeri görülmemiş kalabalığın oluştuğu Refah kentinde işlenen suçların önüne geçilmesi için uluslararası bir duruş olmalı. Her kilometrekarelik alanda 27 bin Filistinlinin toplandığından söz ediyoruz. Dolayısıyla İsrail'in orada şimdiden belli olan bir katliamla insanları daha da dar bir alana sürükleyecek."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri işlediği katliamlara dikkati çeken Saydam, "Filistinlilerin duygularını anlamlandıracak sözcük kalmadı. Çünkü soykırım savaşı, katliam ve savaş suçlarıyla sınırları aştı." şeklinde konuştu.

Saydam, "dünyanın gözü önünde" Filistin halkına dayatılan bir soykırıma tanıklık edildiğini, düzenlenen halk protestolarının yanı sıra zirvelerin ve Uluslararası Adalet Divanının dahi bu trajik manzaranın önüne geçmede başarılı olamadığını söyledi.

"Filistin uzlaşı hükümetini Devlet Başkanı Abbas kuracak"

Gelecekte Gazze Şeridi ve tüm Filistin için bir teknokratlar hükümetinin kurulmasından söz edildiğinin altını çizen Saydam, "Bir hükümeti kurma konusu gündeme gelince Filistin siyasi oluşumlarıyla ilgili tüm detayları göz önünde bulunduracağız. Yani bir uzlaşı hükümeti olacak. Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından teknokratlardan oluşturulacak hükümet, tüm Filistinliler arasında uzlaşı hükümeti olarak kabul görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun "anlaşamadıkları herkesle aynı masada oturacakları" anlamına gelmediğini, Filistinli siyasi muhaliflerin de olacağını vurgulayan Saydam, Fetih Hareketi olarak herkesin kabul edeceği ve üzerinde anlaşacağı kolektif bir stratejiye odaklandıklarını ifade etti.

Cezayir ve Mısır'ın el-Alameyn kentinde Hamas'la mutabık kaldıkları eksenler olduğunu, bunların da Fetih Hareketi ile Hamas arasında birleştirici olmasını istediklerini aktaran Saydam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra kurulacak Filistin hükümetine ilişkin bölgesel önerilere de değinerek, "Bize bölgesel öneriler geldi ancak konuyu karara bağlama yetkisi Filistin yönetimindedir ve yakında olacaktır." dedi.

Fetih yetkilisi Saydam, hükümetin kurulması için dünyanın Filistin halkı için ne planlamak istediğinden çok kapsamlı Filistin çerçevesinin anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Filistin yönetiminde reformlar

Filistin yönetiminde, reformların konuşulduğu eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın dönemi olan, 2002 yılında yaşananların tekrarlanmaması gerektiğini dile getiren Saydam, "İsrail'in aşırı sağcı hükümetinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun etrafında haklarında davalar açılan 10 suçlu oturuyor. Buna rağmen burada İsrail'in içinde reformdan söz eden kimseyi göremiyoruz." dedi.

Filistin'e gelince "sanki sürekli yönlendirilmeye ihtiyacı varmış gibi" bir yaklaşımın söz konusu olduğunu ifade eden Saydam, bu yaklaşımları "devam eden bir sömürgecilik uygulaması" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne topyekün saldırılarını başlattığı ilk günden itibaren orada işlediği suçların üstünü örtmek için Filistin'de reform konusunu gündeme getirdiğine dikkati çeken Saydam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri Gazze'ye yönelik saldırılarda zaman kazanmak için seni temel konudan uzaklaştırarak başka bir konuyla meşgul etmek istiyor. Bizler de bunları fark ediyoruz. Filistin yönetimi, 7 Ekim 2023'ten önce reformlara başlamıştı ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler zaten kamu kurumlarından herhangi birinin sürekli olarak gözden geçirilmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak İsrail'in suçlulardan oluşan hükümetine sessiz kalarak bunun Filistin halkına dayatılması gibi bir durum söz konusu olamaz."

Öncelikle Filistin ulusal projesi olan Gazze Şeridi'ndeki tehciri önlemeyi başarmaları gerektiğini dile getiren Saydam, Gazze'nin kendileri için temel bileşen olduğunu kaydetti.

Halihazırda Filistinler olarak kendi aralarında uyum sağlama ve gelecekte Filistin ulusal mücadelesi için birlik olmaya odaklandıklarını aktaran Saydam, "Hamas'ı uzlaşı hükümetine dahil edecek siyasi denkleme odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı uygulamalarıyla Batı Şeria'da infialin olması hedefleniyor"

İşgal altındaki Batı Şeria'da "infialin olması için" ramazan ayında birtakım uygulamaları planlayan İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin, uluslararası toplumun baskısıyla düşürülmesi gerektiğini söyleyen Saydam, "İsrail güçleri şehirlere baskınlar düzenledi, mülteci kamplarını bombaladı ve aktivistleri gözaltına aldı ancak yine de bizleri Batı Şeria'da çatışmalara sürüklemede başarılı olamadı. Şimdi de İsrail, bu tür uygulamalarla Filistinlilerin ayak bastığı yerleri ateşe vermek istiyor." diye konuştu.

Netanyahu'nun Filistin halkını "din savaşına" sürüklemeye çalıştığına işaret eden Saydam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Planlanan uygulamalar aynı zamanda bizleri, hem Kudüs hem de Batı Şeria'da sonuç verecek bir mücadeleye sevk eder. Çünkü bu, kimsenin engellemeyeceği bir insanlık hakkıdır. Kanaatimce bu uygulamalar hızla infiale doğru ilerliyor ve İsrail de geri adım atmak zorunda kalacak. Şu anda bekliyoruz ancak dini bir temel üzerine olabilecek hiçbir baskıcı uygulama kabul edilemez. Bu durumda etkilenen Gazze ve Batı Şeri değil, (1948 toprakları da dahil) tüm Filistin toprakları etkilenecek."

İsrail yönetiminin Filistin devletinin kurulmasına karşı ısrarlı tutumuna karşı dünyanın Netanyahu hükümetini düşürmesini kaçınılmaz kıldığını vurgulayan Saydam, Netanyahu'nun İsraillileri ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine katılan Yahudileri temsil etmemesi gerektiğini savundu.

Dünyanın birçok ülkesinde Filistin bayraklarıyla protestolara katılan Yahudilerin, Filistinlileri öldürme temeline dayalı projeyi yeniden gözden geçirmeleri gerektiğine vurgu yapan Saydam, "70 yıldan beri devam eden destansı direniş, askeri güç ne olursa olsun yok edilemez." dedi.

İsrail medyası, aşırı sağcı Tel Aviv yönetiminin ramazan ayında Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde yer alan Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını sınırlandıracak uygulamalara dair planına dikkat çekmişti.