Filistin Başbakanı'ndan İsrail'in uygulamalarına uluslararası toplumdan kararlı yanıt çağrısı

ADDİS Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamaları ve "yerleşim politikasına" karşı uluslararası toplumun kararlı bir yanıt vermesi gerektiğini belirterek, bunun iki devletli çözümün korunması açısından zorunlu hale geldiğini söyledi.

Mustafa, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin halkı hala tarihsel bir adaletsizliğe maruz kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve anlaşmanın ikinci aşamasını tehlikeye attığını belirten Mustafa, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Batı Şeria'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mustafa, İsrail'in uygulamaları ve "yerleşim genişlemesinin", iki devletli çözümü korumak için uluslararası toplumdan "kararlı bir yanıt gerektirdiğini" ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarının Gazze'de izlediği yaklaşımın bir yansıması olduğunu dile getiren Mustafa ayrıca, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığına dikkati çekerek, geçen ay Filistinlilere yönelik 1872 saldırı kaydedildiğini aktardı.

Mali konulara da değinen Mustafa, İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'ini alıkoymayı sürdürdüğünü, bunun Filistin yönetiminin mali krizini derinleştirdiğini ve kamu çalışanlarının maaşlarının tam olarak ödenmesini engellediğini belirtti.

Filistin Başbbakanı Mustafa, 2019'dan bu yana İsrail'in çeşitli gerekçelerle gelir vergilerinden kesintiler yaptığı, son 9 aydır ise bu gelirleri tamamen durdurduğunu ifade ederek, bu durumun Filistin yönetimini sürekli bir mali krize sürüklediğini kaydetti.