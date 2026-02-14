Haberler

Filistin Başbakanı'ndan İsrail'in uygulamalarına uluslararası toplumdan kararlı yanıt çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Afrika Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in yerleşim politikalarına karşı uluslararası toplumun güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarının iki devletli çözümü tehdit ettiğini belirtti.

ADDİS Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamaları ve "yerleşim politikasına" karşı uluslararası toplumun kararlı bir yanıt vermesi gerektiğini belirterek, bunun iki devletli çözümün korunması açısından zorunlu hale geldiğini söyledi.

Mustafa, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin halkı hala tarihsel bir adaletsizliğe maruz kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve anlaşmanın ikinci aşamasını tehlikeye attığını belirten Mustafa, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Batı Şeria'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Mustafa, İsrail'in uygulamaları ve "yerleşim genişlemesinin", iki devletli çözümü korumak için uluslararası toplumdan "kararlı bir yanıt gerektirdiğini" ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarının Gazze'de izlediği yaklaşımın bir yansıması olduğunu dile getiren Mustafa ayrıca, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığına dikkati çekerek, geçen ay Filistinlilere yönelik 1872 saldırı kaydedildiğini aktardı.

Mali konulara da değinen Mustafa, İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'ini alıkoymayı sürdürdüğünü, bunun Filistin yönetiminin mali krizini derinleştirdiğini ve kamu çalışanlarının maaşlarının tam olarak ödenmesini engellediğini belirtti.

Filistin Başbbakanı Mustafa, 2019'dan bu yana İsrail'in çeşitli gerekçelerle gelir vergilerinden kesintiler yaptığı, son 9 aydır ise bu gelirleri tamamen durdurduğunu ifade ederek, bu durumun Filistin yönetimini sürekli bir mali krize sürüklediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır