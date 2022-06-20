Filistin Başbakanı: "İşgalci güçlerin yağmaladığı doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz" Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dünya ülkelerinin, Rus gazına alternatif enerji kaynakları arayışı sırasında Filistin'in gaz ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını hatırlamaları çağrısında bulundu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dünya ülkelerinin, Rus gazına alternatif enerji kaynakları arayışı sırasında Filistin'in gaz ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını hatırlamaları çağrısında bulundu. Hükümetin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan Iştiyye, "İşgalci güçlerin (İsrail'in) yağmaladığı doğal kaynaklarımızı ve doğal gaz hakkımızı herkese hatırlatıyoruz." dedi. Iştiyye, "Dünya, işgal devletini Filistinlileri öldürmeye, zorla yerinden etmeye, Yahudi yerleşim birimi inşası, su, gaz ve doğal kaynaklarının çalınması gibi haklarını ihlale teşvik etmemelidir." ifadelerini kullandı. Filistin, Gazze Marine'nin keşfinden bu yana 20 yıldan uzun süredir doğal gaz kaynaklarını geliştiremedi. Akdeniz'de Gazze kıyılarından 36 kilometre uzaklıkta bulunan Gazze Marine, Doğu Akdeniz havzasında keşfedilen ilk enerji sahalarından biri. 90'lı yıllarda keşfedilen saha, 2000 yılında British Gas şirketi tarafından geliştirildi. Gazze Marine havzasında yaklaşık 1 trilyon kübik feet doğal gaz bulunduğu tahmin ediliyor. Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında 15 Haziran'da, doğal gazda Rusya'ya bağımlılığın azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı. AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel Filistin Güncel Haberler

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