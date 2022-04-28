Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü - Haberler

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Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Filipinler'de köprünün çökmesi sonucu 4 kişi öldü

Filipinler'de Bohol eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de Bohol eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre, polis yetkilileri, Bohol eyaletine bağlı Barangay Poblacion bölgesindeki Clarin Köprüsü'nün kalabalık nedeniyle çöktüğünü belirtti.

Bohol Valisi Art Yap, yaptığı açıklamada, biri Avusturya vatandaşı dört kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Yap, "Köprü üzerinde çok sayıda araç bulunduğu için ağırlığı kaldıramadı." ifadesini kullandı.

Kazada en az 11 aracın nehre düştüğü, 20 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Filipinler, Polis, Güncel, Haberler

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