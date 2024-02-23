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FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik operasyon İstanbul'da gerçekleşti

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KPSS çalışma evlerine yönelik 23 ilde düzenlenen eş zamanlı 'Kıskaç-8' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün, 2014'teki Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) 3 mahrem imamın sorumlu olduğu çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KPSS çalışma evlerine yönelik 23 ilde düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç-8" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün, 2014'teki Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) 3 mahrem imamın sorumlu olduğu çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edildi.

Savcılık talimatıyla çalışma yürüten polisler, 18 şüpheli hakkında bu döneme ilişkin veri kayıtları buldu. Haklarında itirafçı beyanı ve ardışık arama bulunan şüphelilerin, örgüt üyelerini, "özel evler" olarak adlandırılan evlerde, kamu ve kuruluşlarına sızdırma amacıyla 2013-2014'teki sınavlara hazırladığı saptandı.

Aralarında 8 kamu personeli de bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen İstanbul merkezli operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

İçişler Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kıskaç-8" detaylarını sosyal medya hesabından paylaşmış, İstanbul'un da yer aldığı 23 ildeki eş zamanlı operasyonda 61 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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