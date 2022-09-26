FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 10 yıl hapis Güncel Haberler Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle Maliye Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen Halil Karataş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle Maliye Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen Halil Karataş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Karataş ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya esasa hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Maliye Bakanlığında görevliyken KHK ile görevinden çıkartıldığını, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında verilmiş yakalama kararı bulunurken örgütün "gaybubet" evinde yakalandığını aktardı, Sanığın üzerine kayıtlı telefon hattında ByLock tespit edildiğini, ayrıca çok sayıda operasyonel hat kullandığını belirten savcı, sanığın örgüt içinde "Salih" kod adını kullandığını ifade etti. Savcı, sanık Karataş'ın, eylemlerinin çeşitliliği ve yoğunluğu nazara alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti. Söz alan sanık Karataş, aleyhte olan hususları kabul etmediğini belirterek FETÖ üyesi olmadığını savundu. ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitte çelişkiler olduğunu ayrıca aleyhinde beyanda bulunan tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren Karataş, beraatini istedi. Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Güncel Kaynak: AA / Cemil Murat Budak Karataş Maliye Güncel Haberler

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