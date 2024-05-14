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Fethiye'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü bir traktör devrildi. Traktörün sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde devrildi.

Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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