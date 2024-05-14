Fethiye'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü bir traktör devrildi. Traktörün sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde devrildi.
Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.