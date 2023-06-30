Fethiye'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
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Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada sürücüler yara almadı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sefa K. idaresindeki 06 BEV 962 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya kara yolunda aynı istikamette giden Kemal Ş. yönetimindeki 48 F 4462 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol ortasındaki aydınlatma direğini deviren Kemal Ş'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada 48 F 4462 plakalı otomobilde bulunan Alime A. Hilal Umay A. Nesibe Ş. Mehmet Efe A. Emir Efe A. ile Raziye Gizem Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.