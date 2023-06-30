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Fethiye'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Fethiye'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada sürücüler yara almadı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sefa K. idaresindeki 06 BEV 962 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya kara yolunda aynı istikamette giden Kemal Ş. yönetimindeki 48 F 4462 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol ortasındaki aydınlatma direğini deviren Kemal Ş'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada 48 F 4462 plakalı otomobilde bulunan Alime A. Hilal Umay A. Nesibe Ş. Mehmet Efe A. Emir Efe A. ile Raziye Gizem Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Karaçulha Fethiye Güncel Haberler

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