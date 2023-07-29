Fethiye'de makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Fethiye Ece Marina'ya yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.
Tekne, Fethiye Ece Marina'ya yanaştırıldı.