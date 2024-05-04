Fatih'te Zabıta Memuruyla Kavga Eden Sürücünün Kaçma Girişimi

Fatih'te zabıta ekipleriyle kavga eden sürücünün, aracıyla kaçmaya çalışırken kaputuna tutunan zabıta memuruyla ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Aksaray'da görevli zabıta memuru ile panelvan aracı kullanan sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü ve arkadaşı zabıta ekiplerine saldırırken, tarafları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

Ardından sürücü ve yanındaki arkadaşı, araçla kaçacakları sırada zabıta memuru panelvanın kaputuna tutundu. Zabıtanın tutunduğu araç, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra yolda uygulama yapan polis ekiplerince durduruldu.

Sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Zabıta görevlileri ile sürücü ve arkadaşı arasında yaşanan kavga, bir zabıta memurunun tutunduğu aracın ilerlemesi ve polis ekiplerinin aracı durdurması vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.