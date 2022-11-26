Fatih'te yolcularla İETT otobüsü şoförünün tartışması kamerada

FATİH'te, aracı kullanırken kendilerini sarstığını iddia eden yolcular ile İETT şoförü arasında tartışma çıktı. Şoför bir süre aracı hareket ettirmezken, tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Fındıkzade durağında 36 hatlı İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, aracın sarsmasından rahatsız olan bir kadın yolcu, "Biraz daha sakin kullanır mısın" diyerek, otobüs şoförünü uyardı. Diğer yolcular da kadının tepkisine katılırken, aracı durduran şoför, "Haddini bileceksin, senin burada emir uşağın yok" diye karşılık verdi. Yolcular ile şoför arasındaki tartışma bir süre devam etti. Başka bir kadın yolcunun sakinleştirdiği şoför daha sonra aracı hareket ettirerek yoluna devam etti. Yaşananlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.