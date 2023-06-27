Fatih'te 2 Katlı Ahşap Metruk Binada Yangın Çıktı

Topkapı Mahallesi, Emin Molla Sokak'taki 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.