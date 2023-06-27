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Fatih'te 2 Katlı Ahşap Metruk Binada Yangın Çıktı

Fatih'te 2 Katlı Ahşap Metruk Binada Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Topkapı Mahallesi, Emin Molla Sokak'taki 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatih'te 2 katlı ahşap metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topkapı Mahallesi, Emin Molla Sokak'taki 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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