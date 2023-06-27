Fatih'te 2 Katlı Ahşap Metruk Binada Yangın Çıktı
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Topkapı Mahallesi, Emin Molla Sokak'taki 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fatih'te 2 katlı ahşap metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Topkapı Mahallesi, Emin Molla Sokak'taki 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel