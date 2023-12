Fatih Erbakan: "Ankara, İstanbul, İzmir Seçimleri İçin İttifakla İlgili Değerlendirmemizi Yapıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İttifakla ilgili olarak sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir konu düşünülebilir, bir talep gelirse demiştik. Bu noktada bir talep oldu, bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve bazı ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erbakan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"PARTİMİZ MART SEÇİMLERİNDE ALACAĞI BAŞARIYLA İKTİDAR ADAYI OLARAK 2028 SEÇİMLERİNE GİRECEKTİR"

"Yeniden Refah Partimiz hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs seçimlerinde ciddi bir çıkış ortaya koydu. 1,5 milyonun üzerinde oy ve bileğinin hakkıyla, kendi seçmeniyle, kendi listelerinden göstermiş olduğu adaylarla 5 milletvekili çıkararak TBMM'ye 21 sene aradan sonra yeniden Milli Görüş'ü taşıdı.

Önümüzdeki mart seçimlerinden itibaren de bu yükselişimizi devam ettireceğiz ve Yeniden Refah Partimiz mart seçimlerinde alacağı başarıyla 2028 seçimlerinin de iktidar adayı olarak, favori partisi olarak inşallah 2028 seçimlerine girecektir.

Türkiye'nin her köşesinde milletimiz akın akın Yeniden Refah Partisi'ne koşuyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle ilgili hiçbir ümidi yok, onlardan imtina ediyor ve tertemiz bir sayfanın açılması için yepyeni bir başlangıç için özellikle belediyelerde 89 ve 94 ruhunun yeniden canlanması için Yeniden Refah Partimizi bir umut olarak, bir kurtuluş adresi olarak görüyor. Gittiğimiz her yerde milletimizin bu büyük teveccühünü çok yakinen görüyoruz. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde yaptığımız sürprizin çok daha büyüğünü bu sefer mart seçimlerinde gerçekleştireceğiz.

"OCAK AYI BAŞINA KADAR TÜM SEÇİM BÖLGELERİNDE ADAYLARIMIZI BELİRLEMİŞ OLACAĞIZ"

Bugüne kadar sizlerin de bildiği gibi 150'ye yakın belediye başkan adayımızı ilan ettik. Bugün de inşallah bazı ilçelerimiz ile bir büyükşehrimizde ve bir ilimizde de belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş olacağız. Ocak ayı başına kadar da Türkiye'deki tüm seçim bölgelerinde adaylarımızı belirlemiş olacağız.

Bugün Türkiye'de belediyelere baktığımız zaman üç çeşit belediyecilik anlayışı görüyoruz. Bir tanesi rant belediyeciliği. Rant belediyeciliği demek israfa ve harama bulaşmış belediyecilik demektir. Belediye başkanının belediyeyi millete hizmet makamı olarak değil, ticaret makamı olarak kendisinin, akrabalarının, çevresinin, yandaşların, partililerin zengin edilmeye mekanı ve aracı olarak gördüğü bir belediyecilik türüdür. Rant belediyeciliği belediye bütçesini borç batağına saplayan bir belediyecilik türüdür.

Ehliyete ve liyakate önem verilmez rant belediyeciliğinde. Torpil, adam kayırma, adamcılık hakimdir, adaletsizlik hakimdir. Emeğin ve alın terinin hakkını vermez rant belediyeciliği.

"BELEDİYE İMKANLARIYLA LGBT VİRÜSÜNÜN DESTEKLENMESİ GENÇLERİMİZİN İFSAT EDİLMESİ DEMEKTİR"

Diğer belediyecilik anlayışı heykelci belediyecilik olarak ifade ettiğimiz bir anlayıştır. Heykelci belediyecilik iş değil laf üretir, ancak konuşur ortaya bir icraat koyamaz, ortaya bir çözüm koyamaz. Bol bol edebiyat yapar. Heykelci belediyecilik festivallere akıtılan milyonlarca liradır. Belediyenin imkanlarıyla LGBT virüsünün desteklenmesi ve yeni nesillerimizin, gençlerimizin ifsat edilmesi demektir. Halk hizmet beklerken her köşe başında milyonlarca liraya heykeller yaptırmaktır. İbadethanelerimizin, camilerimizin yanı başında içkinin su gibi aktığı konserlerin verilmesi ve bu konserlere milyonlarca liranın harcanması demektir. Toplu taşıma araçlarının düzenli çalışmaması demektir.

Üçüncü bir belediyecilik türü örgütçü belediyeciliktir. Örgütçü belediyecilikte devletin aracı olan belediyeler devletin aleyhinde çalışır, devlete zarar verir, hizmet vatandaşa değil örgütedir.

Milletimiz yıllardan beri bu üç tip belediyecilik anlayışı içerisinde iyiyi ve doğruyu bulmak yerine, kötünün iyisini tercih etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. Ölümü görerek hastalığa razı olmak mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü yıllardan beri Milli Görüş hakkıyla temsil edilmemiş, Yeniden Refah Partisi belediye seçimlerinde temsil edilmemiştir. Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan siyasi partiler yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını ortaya koymamışlardır.

"ÇARPIK ANLAYIŞLARIN SONUCUNDA BELEDİYELER BORÇ VE FAİZ BATAĞINA SAPLANMIŞTIR"

Tüm bu çarpık anlayışların sonucunda belediyeler borç ve faiz batağına saplanmıştır. Sokakları başıboş köpekler, parkları uyuşturucu çeteleri sarmıştır. LGBT virüsü belediye organizasyonlarına bulaşmıştır, belediye eliyle LGBT'nin propagandası yapılmaya kalkışılmıştır. Çevremiz, tabiat varlıklarımız, beton bloklara kurban edilmiş, yeşil alanlar renksiz bir gri rengine bürünmüştür.

"RANTÇI, HEYKELCİ VE ÖRGÜTÇÜ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞLARI TAMAMEN İFLAS ETMİŞTİR"

Belediyelerimizi, şehirlerimizi bu hale getiren bu üç tip belediyecilik anlayışı da artık ömrünün sonuna gelmiştir. Çünkü şimdi mart ayında inşallah seçimler gerçekleştirilecek ve bu belediye seçimleri daha öncekilerden farklı bir belediye seçimidir. Çünkü bu seçimde Milli Görüş, Yeniden Refah Partimiz ile çok ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Artık ölümü görüp hastalığa razı olmak mecburiyetinde değiliz, artık hayrın kendisini, doğrunun kendisini Milli Görüş'ü Yeniden Refahı seçeceğiz inşallah. Türkiye'miz bu seçimlerde bir yol ayrımının eşiğindedir. Önümüzdeki seçim Türkiye'nin, özellikle yerel yönetimler alanında hangi yolda yürüyeceğini tercih edeceği son derece önemli bir seçim olacak. Bu üç tip belediyecilik anlayışı asla ve asla birbirinin alternatifi değil. Türkiye'de rantçı belediyecilik, heykelci belediyecilik ve örgütçü belediyecilik anlayışları tamamen iflas etmiş, ömrünü tamamlamıştır.

Geçmişimizden aldığımız ilham ve tecrübeyle üzerinde oturduğumuz muazzam manevi mirasın da bereketiyle milletimizi ahlaklı belediyecilikle inşallah buluşturacağız. Artık ahlaklı belediyecilik vaktidir. Rantçı belediyecilik, örgütçü belediyecilik ve heykelci belediyecilik dönemi sona ermiştir diye buradan, Ankara'dan bütün Türkiye'ye haykırıyoruz. Milli Görüş belediyeciliği demek ahlaklı belediyecilik demektir. Bu bir anlayıştır, bu bir ruhtur. Ahlaklı belediyecilik önce ahlak ve maneviyat demektir. Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanı atacağı herhangi bir adımda 'Bu adımın ahiretteki karşılığı ne olacak' diye düşünerek adım atar.

"31 MART İTİBA RIYLA BELEDİYELERDE TERTEMİZ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Ahlaklı belediyecilik belediyenin bütçesini harcarken kendi cüzdanından, kendi cebinden para harcamaktan çok daha hassas davranan belediyecilik demektir. Ahlaklı belediyecilik kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak değil, hakka, hukuka, adalete riayet edilerek, depreme dayanıklılık gözetilerek ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirildiği belediyecilik anlayışıdır. Ahlaklı belediyecilik torpilin, adam kayırmanın asla ve asla olmadığı belediyeciliktir. Rant uğruna doğayı katletmeyen belediyeciliktir. Engellinin derdiyle dertlenip çözüm üreten belediyeciliktir. Milletimizin ahlaki ve manevi değerlerini önceleyen, tarihi mirasımızı gözeten ve bunlarla uyumlu politikalar ve icraatlar ortaya koyan belediyeciliktir. Her kesimden insana, her canlıya şefkat ve merhametle yaklaşan ve icraatlarında da bu şefkati ve merhameti ortaya koyan belediyeciliktir. Bunun da örnekleri hem belediyecilikte hem hükümette her zaman Milli Görüş tarihinde mevcut.

Ahlaklı belediyecilik Milli Görüş ruhuyla Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak. 31 Mart itibariyle belediyelerde yepyeni, tertemiz bir sayfa açacağız ve belediyelerde 30 sene sonra yeniden destanlar yazacağız inşallah."

"ASGARİ ÜCRET 22 BİN 500 LİRA, 23 BİN LİRA SEVİYESİNE GETİRİLMELİ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbakan, asgari ücret görüşmeleri ile yerel seçimde Ankara, İstanbul ve İzmir'de iş birliğine gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Yoksulluk sınırının 50 bin liraya dayandığı, açlık sınırının 15 bin lira seviyesinde olduğu bir ortamda 11 bin 400 liralık bir asgari ücret elbette ki yeterli değildir, insani değildir. Ancak yetkililerin açıklamaları, Sayın Bakan'ın açıklamaları bu sene asgari ücrete bir defaya mahsus zam yapılacağı ve bu zammın da yüzde 36-37, yani 2024 yılı için hesaplanan enflasyon oranı üzerinden bir zam yapılacağı ifade ediliyor. Bu zammın yapılması halinde asgari ücretli milyonlar önümüzdeki sene nisan, mayıs, hazirandan itibaren yeniden aç kalmaya mahküm olacaklardır. Bir defaya mahsus ve yüzde 36 -37 lik bir zammın kesinlikle yetmesi mümkün değildir. Çeşitli sendikaların da ifade ettiği gibi biz de ifade ediyoruz ve diyoruz ki en azından bir aileye iki asgari ücret girdiğinde bu aile yoksulluk sınırında en azından olmalıdır. Yani, bu da asgari ücretin 22 bin 500 lira, 23 bin lira seviyesine getirilmesi demektir.

"TALEP OLDU, BUNUNLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPIYORUZ"

İttifakla ilgili olarak daha önceden beri açıklamalarımızda, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir konu düşünülebilir, bir talep gelirse demiştik. Bu noktada bir talep oldu, bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecektir."

Erbakan'ın konuşmasının ardından aralarında Kocaeli'nin de olduğu il ve ilçe başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Açıklanan adaylar şöyle:

-Doğan Aydal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

-Metin Topaloğlu, Kastamonu Belediye Başkan Adayı

-Mesut Açık, Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı

-Mehmet Canıbek, Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı

-Aydın Bodur, Giresun Alucra Belediye Başkan Adayı

-Hasan Akcan, Sakarya Akyazı Belediye Başkan Adayı