Fas'ta orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 3 itfaiyeci öldü

Fas'ın kuzeyindeki El-Medik-El-Fineydik vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında aracın kaza yapması sonucu 3 itfaiyecinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Fas yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam El-Medik-El-Fineydik vilayetindeki Kidyet et-Tayfur ormanında çıkan yangın sonucu tüm ilgili birimlerin alarma geçtiği aktarıldı.

Yangın söndürme uçakları dahil olmak üzere çeşitli insan kaynakları, araçlar ve lojistik ekipmanların seferber edildiği belirtilen açıklamada, söndürme çalışmaları sırasında Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ait bir aracın vadiye yuvarlanması sonucu araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Yangının kontrol altına alınması ve yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 90 hektar ormanın yandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca yürütülen soruşturmalar sonucu yangınla ilgisi olduğundan şüphelenilen 4 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Fas'ın kuzeyindeki bazı illerde temmuz ayında çıkan yangınlarda 10 bin hektardan fazla ormanlık alan zarar görmüştü.