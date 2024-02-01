Fanatik Yahudi yerleşimciler Gazze'ye insani yardımları engellemek için eylem yaptı

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail'in saldırılarıyla felaketin her gün derinleştiği, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları engellemek amacıyla eylem yaptı.

Gazze yakınlarındaki Usdud (Aşdod) kentindeki liman yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kişilik, çoğunluğu "Tepe Gençliği" adlı fanatik Yahudi yerleşimci grubuna bağlı göstericiler, İsrail bayrakları taşıdı.

Bazı yerleşimciler, limana ulaşmak isteyen tırların önünde yerlere oturarak araçların geçişini engelledi.

Yerleşimcilerin kapatmak istediği yol üzerinde demir bariyerler kurarak konuşlanan ancak göstericilere müdahale etmeyen İsrail polisi ve göstericiler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, "Gazze'ye giren yüzlerce tıra hayır diyoruz", "Gazze'ye giren tırlar savaşı uzatır", "Teröristlere yardıma hayır", "İnsani yardım=Ölüm" ve "(İsrailli) Esirlerin gelmesi için yardımları durdurun" yazılı pankart taşıdı.

İsrail'de fanatik Yahudi yerleşimciler, gıda yetersizliği nedeniyle kıtlık, temiz su, hijyen eksikliği nedeniyle hastalık ve barınma yetersizliği karşısında Filistinlilerin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi için protesto eylemleri yapıyor.

Kanal 12'nin düzenlediği bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden buraya insani yardım gönderilmesine" karşı çıkıyor.