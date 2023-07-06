Eyüpsultan'da cadde üzerindeki isale hattı borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortalık göle döndü. Patlamada lüks bir araç da zarar görürken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eyüpsultan'da su borusu patladı, cadde göle döndü

Eyüpsultan'da patlayan su borusu, lüks araca zarar verdi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da cadde üzerindeki isale hattı borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortalık göle döndü. Patlamada lüks bir araç da zarar görürken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17.00 Eyüpsultan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde altında bulunan İski'ye ait isale hattı borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında caddede kırmızı ışıkta bekleyen 34 GTV 47 plakalı lüks araç ise maddi hasar aldı. Patlama sebebiyle fışkıran tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırırken, ortaya şelaleyi andıran görüntüler çıktı. Tonlarca suyun boşa aktığı cadde adeta göle dönerken, yol kenarındaki diğer araçlar ise ıslandı. Caddeye gelen İSKİ görevlileri olay yerinde çalışma başlatırken trafik tek şeritten ilerledi. Sürücüler ise cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Lüks aracı maddi hasar alan Faruk Seyit Hanoğlu, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Alttan bir sesler geldi. Sonra arabanın ön tarafı sallanmaya başladı. Sonra suyu falan fışkırttı. Arabanın ön tarafı olduğu gibi havaya kalktı. Geri vitese takıp kaçabildiğim kadar kaçtım ama arabanın ön tarafı falan bayağı bir hasar aldı. Aracın ön tarafı falan baya bir hasar aldı. Ondan sonra zaten arabayı suyun gelmeyeceği bir yere çektim. İSKİ'den falan geldiler ekipler geldi. Orada müdahale ettiler, suyu kestiler. Hatta yani o kadar su fışkırdı ki, Eyüp Belediyesi'nin garajındaki araçlara bile zarar vermiş, taşlar fırlatmış. Bizim aracın önüne de taşlar geldi. Allah sağlık versin, ne yapalım. O yaşanacak bir şeymiş" dedi.