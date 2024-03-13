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Eyüpsultan'da Borç Nedeniyle Kadını Zorla Alıkoyan Şüpheli Tutuklandı

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Eyüpsultan'da kendisine borcu olduğunu iddia ettiği kadını zorla alıkoyduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine giderek kadını kurtardı ve şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Eyüpsultan'da, kendisine borcu olduğunu ileri sürdüğü kadını zorla alıkoyduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat'ta Nişanca Mahallesi'ndeki evde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adreste alıkonulduğu belirlenen D.A'yı sağlıklı şekilde koruma altına alan ekipler, evde bulunan şüpheli A.R.G'yi de yakaladı.

Ekiplerin incelemesinde, A.R.G'ye 20 bin lira borcu olduğu ileri sürülen kadının görüşmek için şüphelinin evine gittiği ancak anlaşamadıkları belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin alıkoyduğu mağdur kadının kardeşinin polise haber verdiği anlaşıldı.

Evde yapılan aramada, 6 parça halinde 2 kilo 957 gram narkotik madde, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği sanılan 14 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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