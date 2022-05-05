Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı

ANKARA (DHA) - ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. HDP'lilerin çelengi atmak istemesi üzerine arbede yaşandı.

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde 976 gündür 'evlat nöbeti' tutan aileleri temsilen Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde protestoda bulundu. Ellerinde PKK'nın kaçırdığını söyledikleri çocuklarının fotoğrafları da bulunan 3 kişi, 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz' yazılı siyah çelenkle HDP binası önüne geldi. Bu sırada dışarıya çıkan HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran ve partililer, tepki gösterdi. Partililer, siyah çelengi alıp, atmak isteyince polis ile HDP'liler arasında arbede çıktı. Bu sırada aileler, "Evlatlarımızı geri verin" sloganı attı.