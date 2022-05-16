EVİNDE 25 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU - Haberler

DARENDE, MALATYA (DHA) - MALATYA'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operesyonda 25 tarihi eser ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin, düzenlenen operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, 1 tabanca ile eski dönemlere ait olduğu belirlenen 2 kılıç, 1 gama, 1 kolye, 2 yüzük, 13 sikke, 1 bakır işlemeli tabak, 1 sandık, 4 eski dönemlere ait obje ele geçirildi. Silah ve tarihi eserlere el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel