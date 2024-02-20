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Espiye Kaymakamı Otobüslerde Emniyet Kemeri Kullanımını Denetleyecek

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Espiye Kaymakamı Taner Tengir, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması için denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi. Yolcuların otobüslerde emniyet kemeri kullanmalarının zorunlu olduğuna dikkati çeken Tengir, bu yönde firma yetkililerine uyarılarda bulundu.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması için denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi.

Tengir, Kaymakamlık binasında emniyet, jandarma ve otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi.

Yolcuların otobüslerde emniyet kemeri kullanmalarının zorunlu olduğuna dikkati çeken Tengir, bu yönde firma yetkililerine uyarılarda bulundu.

Kaymakam Tengir, emniyet ve jandarma görevlilerinin bu yönde sıkı denetimler gerçekleştireceğini belirterek, otobüs kazalarının önüne geçmek için kurallara uymanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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