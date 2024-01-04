Espiye'de Bulunan Cüzdan Belediyeye Teslim Edildi

Espiye'de temizlik işçisi çalışırken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan cüzdanı belediyeye teslim etti.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Şaban Abanoz, Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde temizlik yaparken cüzdan buldu.

Abanoz, içerisinde bir miktar dolar, Türk irası, ehliyet, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanı, sahibine ulaştırılmak üzere Espiye Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Karadere'ye verdi.

Cüzdan, şehir dışında ikamet ettiği tespit edilen sahibine ilerleyen günlerde teslim edilecek.