Üye Girişi
Haberler

Esneyurt'ta Tekel Bayii Baskınında İddianame Hazırlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Esneyurt'ta gerçekleşen tekel bayii baskınında 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak hazırlanan iddianamede, şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke geçtiğimiz günlerde iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen? yönelik ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı 'Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Cumhuriyet Güvenlik Cinayet Suç Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title