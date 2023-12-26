Esneyurt'ta Manevra Yapan Kamyonun Kör Noktasında Kaza: Motokurye Hayatını Kaybetti

ESENYURT'ta, manevra yapan kamyonun kör noktasındayken lastiğin altında kaldığı belirtilen motokurye hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.50 sıralarında Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motokurye Mert Huslu (29), 34 ERF 111 plakalı motosikletiyle TEM yan yoldan sokağa girdiği sırada, 34 HT 5871 plakalı kamyon şoförü N.B., aynı sokağa dönmek için manevra yaptı. Virajı döndükleri esnada, kamyonun kör noktasında kaldığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, lastiğin altında kaldı. Kamyon şoförü N.B., durumu fark ettikten sonra kamyonu durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lastiğin altında kalan motokuryenin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Huslu'nun cansız bedeni, morga götürülmek üzere ambulansa konuldu. N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.