Eskişehir gündem: AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret - Haberler

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Eskişehir gündem: AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret

Eskişehir gündem: AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Avcı ve Günay'dan ziyaret

Eskişehir gelişmesine göre AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Yeldan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

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Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Yeldan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, milletvekilleri Başsavcı Yeldan'a görevinde başarılar dilediği belirtildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı da makamında ziyaret etti.

Ziyaretteki görüşmeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Ramazan Erdağ ile Prof. Dr. Hakan Demiral'da katıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emine Nur Günay Eskişehir Nabi Avcı AK Parti Güncel Haberler

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