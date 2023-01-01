Eskişehir'de 'yeni yıl' coşkusu

ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen meşale yakıp, eğlenerek girdi.

ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yeni yıla soğuk havaya rağmen meşale yakıp, eğlenerek girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık toplandı. Sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2023'e 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an Porsuk Çayı üzerinden onlarca havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını meşale yakıp eğlenerek kutladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezine geçen Vali Ayyıldız, personelin yeni yılını kutlarken, kentteki durumu kameralardan takip etti. Eskişehir'de olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 2 bin güvenlik personelinin görevinin başında olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, 2Malum 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Bu anlamda bizim için özel önem atfeden bir seneyi kutlayacağımız yıl. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması noktasında üzerimize her zamankinden daha fazla görevler düştüğünün bilincinde olarak bu yılı daha güzel geçireceğimize inanıyoruz" dedi.