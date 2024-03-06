Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de, polis ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli, kent girişinde yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramada, 2 bin 424 sentetik ecza hap ve 437,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.