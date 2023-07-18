Eskişehir'de traktörle çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Kandemir (62) idaresindeki 26 DB 018 plakalı otomobil, Korucu Mahallesi yakınlarındaki yolda Mansur Zafer'in (76) kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada, Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Zafer ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kandemir'in cesedi, otopsi yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel