Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuğun cesedi bulundu

Güncel Haberler

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde sulama göletine düşen 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. Olay yerine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde sulama göletine düşen 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Seki Mahallesi'ndeki sulama göletine giden Levent Çakan, suya düştü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis sağlık ekipleri sevk edildi.

Suda bir süre arama yapan dalgıç ekipleri Çakan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Mihalıççık Eskişehir AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title