Eskişehir'de sulama göletine düşen çocuğun cesedi bulundu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde sulama göletine düşen 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. Olay yerine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.