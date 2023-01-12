Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı

Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce bir apartmanın ikinci katından düşen Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında olay yerinde keşif gerçekleştirildi.

Oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) şüpheli ölümüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir Teknik Üniversitesinde görevli fizik alanında uzmanı akademisyenlerin yer aldığı bilirkişi heyeti kuruldu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi heyetiyle Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki Zerin Kılınç ve tutuklanan sevgilisi Yılmaz S'nin geçen yıl haziran ayında oturduğu evde incelemelerde bulundu. Heyete, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri eşlik etti.

"Adaletime güveniyorum"

Bilirkişi heyetinin ölen Zerin Kılınç'ın kız kardeşi Aysun Kılınç ile anne Telli Özokçu da izledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Özokçu, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şüphelinin tutuklanmasına sevindim. Benim kuzum geri gelmeyecek. Bu işlemler 6,5 ay önce olacaktı, bugün oldu. Şahıs da yakalandı. İnşallah o da çıkmaz. Adaletime güveniyorum. 6,5 aydır ben buralardan geçmiyordum. Benim güzel kuzumu hayattan kopardı. Tutuklanınca mutlu oldum ama benim kuzum gelmeyecek. Adalet yerini bulsun, biz onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz."

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi heyeti ve polis ekipleri, incelemelerin ardından evden ayrıldı.

Olay

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç (36), kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, dün yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.