Eskişehir'de Huzur Uygulaması: 15 Şüpheli Yakalandı, 5 Kişi Yoklama Kaçağı Çıktı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Huzur Uygulaması'nda 15 şüpheli yakalandı, 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Uygulama sonucunda 74 sentetik ecza ele geçirildi ve çeşitli ihlaller nedeniyle 169 bin 905 lira cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.

Kent genelinde 280 personel, 3 çevik kuvvet timi ve bir özel harekat timinin katılımıyla 4 bin 936 kişinin bilgilerinin sorgulandığı uygulama yapıldı.

Sorgulamada çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalanırken, 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin yapılan üst aramalarında ise 74 sentetik ecza ele geçirildi.

Uygulamada 86 umuma açık yer denetlenirken, 7 işletmede tespit edilen eksikler nedeniyle gerekli işlemler yapıldı. 511 aracın kontrol edildiği uygulamada, 79 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 169 bin 905 lira cezai işlem gerçekleştirildi.