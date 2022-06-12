Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

Eskişehir'de 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı. Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi. Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti. Ekiplerce, 9 bin 56 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Denetlenen 98 işyerinden 20'sine ilgili kanun gereği idari ceza uygulandı. AA / Emrah Yaşar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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