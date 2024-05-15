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Eskişehir'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

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Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşte Gençlik Merkezlerinin yanı sıra Türk Kızılay temsilcilikleri ve öğrenci yurtları da yer aldı. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen gençler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Ulus Meydanı'ndan Vilayet Meydanı'na yürüdü. Program, meydanda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ın konuşmasıyla sona erdi.

Eskişehir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yürüyüşte Gençlik Merkezlerinin yanı sıra Türk Kızılay temsilcilikleri ve öğrenci yurtları da yer aldı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen gençler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Ulus Meydanı'ndan Vilayet Meydanı'na yürüdü.

Program, meydanda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ın konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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