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Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti

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Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen tarafından tokatlandığı anları cep telefonu kamerası ile çekip sosyal medyada paylaşan yeşil-siyahlıların eski başkanvekili Semih İlkis tutuklandı. Kendi isteğiyle teslim olan İlkis, ifadesinde "Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik, tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum" dedi. Gökhan İn'e tokat atan Cengiz Şen de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen tarafından darp edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında o ana ait görüntüleri kayda alan eski kulüp başkanvekili Semih İlkis tutuklandı.

Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatladığı anları kayda alıp paylaşan Semih İlkis tutuklandıGökhan İn

KENDİSİ TESLİM OLDU

Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydeden ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden eski başkanvekili Semih İlkis'in yakalanması için emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. Semih İlkis'in dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Semih İlkis, ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edildi.

Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatladığı anları kayda alıp paylaşan Semih İlkis tutuklandıSemih İlkis

"TOKAT ATACAĞINI BİLMİYORDUM"

Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatlandığı anları cep telefonu kamerası ile çekip sosyal medyada paylaşan eskibaşkanvekili Semih İlkis tutuklandı. İlkis'in ifadesinde, "Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik, tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum" dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu Cengiz Şen tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Cengiz Şen videonun yayıldığı gece İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., 2 gün önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in tokatladığı anları kayda alıp paylaşan Semih İlkis tutuklandıCengiz Şen

Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Deniz Tutar:

Bunlar başkana çökmüş

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0
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Hasan Turk:

Yakinda malum sahisla resmi cikar eminim

0
0
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