Eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaralayan kadın hakim karşısına çıktı

Tokat'ta eski nişanlısını öldürüp kız arkadaşını yaraladığı iddia edilen kadının yargılanmasına başlandı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Fatma Güngör ile olayda yaralanan E.D. ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Güngör, olay günü polis memuru İ.Ö'nün evine arkadaşı A.U. ile kahvaltıya gittiklerini söyledi.

İ.Ö'nün evinde tabanca gördüğünü anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Tabancayı görünce intihar etmek aklıma geldi. İ.Ö'nün dışarıya gitmesi üzerine yatak odasına sakladığı tabancayı aldım ve çantama koydum. Ardından İ.Ö. beni Niksar yolundaki kavşağa bıraktı. O sırada eski nişanlım Ahmet Batuhan Yıldız'ı gördüm. Bir eczaneden Yıldız'ı aradım. Beş dakikaya dükkana geçeceğini söyledi. Hayatı boyunca unutamayacağı şekilde gözlerinin önünde intihar etmeyi düşündüm. Dükkanına gittim. Nasıl olduysa bilmediğim şekilde tabancayı ona doğrulttum. Ahmet yerde yatınca vurduğumu anladım. Neler olduğunu hatırlamıyorum. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Tokat'ta 2 Ağustos'ta Fatma Güngör, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki kız arkadaşı E.D'ye iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınarak tutuklanan Güngör, polis ile hakimlikte susma hakkını kullanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından dava açılmıştı.