Eski medya çalışanı evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir süre medya kuruluşlarında da görev yapan Yusuf Balaban evinde ölü bulundu. Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanda ikamet eden Yusuf Balaban'dan bir süredir haber alınamadı. Kapıya gelen çocukluk arkadaşı ısrarla zili çalmasına rağmen açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Balaban'ı koltuk üzerinde hareketsiz yatarken gördü. Sağlık ekiplerince Yusuf Balaban'ın hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi. Balaban'ın bir dönem Kocaeli'deki bir medya kuruluşu olan Nokta TV'nin rejisinde çalıştığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.