Eski eşinin erkek arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Haberler

Başkentte eski eşinin erkek arkadaşını silahla öldüren sanık "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kamil Erdönmez, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları ile maktul yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcıya söz verdi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, cinayetin tasarlanarak işlenmediğini savunarak, mahkemenin vereceği kararda tahrik hükümlerini uygulamasını talep etti.

Müşteki avukatı ise savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini, cezada indirim uygulanmamasını istedi.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Erdönmez'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Kamil Erdönmez, eski eşinin erkek arkadaşı Ayhan G'yi 19 Aralık 2019'da Keçiören Ayvalı Caddesi'nde tabancayla öldürdü.

Erdönmez hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede beyanlarına yer verilen Erdönmez, 2018'de eşiyle anlaşmalı boşandıklarını, 8 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğunun velayetinin de annesine verildiğini, eski eşinin Ayhan G. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini belirtti. Yolda karşılaştıkları Ayhan G'yi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ileri süren Erdönmez, yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirtti.