Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Esenler'de yangın: İş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu

İSTANBUL - Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde kauçuk ve silikon kaplama yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangına ihbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülerek duman tahliyesi yapıldı. İş yeri sahipleri ise yanan iş yerine koşarak gelip içeri girmek istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda işyeri sahipleri sakinleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.