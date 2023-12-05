Esenler Belediyesi Filistin'e Dikkat Çekmek İçin Fotoğraf Sergisi Düzenledi

Esenler Belediyesi, Filistin'de yaşananlara farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünyanın Vicdanı Kudüs" isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Nurettin Boydak'ın Filistinlilerin hayatından izler taşıyan 40 eseri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boydak, uzun süredir sergiye hazırlandığını belirterek, "Filistin, yeryüzünde yaşanan acıların toplamından daha fazla acı çekti. Büyük ölümler yaşadı, hala da yaşamaya devam ediyor. Bu topraklar, tutulamamış yasların hüznü ile dolu. Günümüzde de İsrail'in zulmü devam ediyor. Asıl hedefin Kudüs ve Mescid-i Aksa olduğunu biliyoruz. Filistin'de 400 yıl boyunca Osmanlı yönetimi hüküm sürdü. O yüzden de Kudüs'ü korumak hepimizin görevidir. Kudüs duyarlılığı, bilincimizde sürekli diri tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.